Fransen zonder kopman Richard Gasquet in finale Davis Cup

Tsjechi­sche tennis­sters verslaan Verenigde Staten in finale Fed Cup

11 november Tsjechië is weer de baas in het landentennis voor vrouwen. Katerina Siniakova versloeg vandaag de Amerikaanse Sofia Kenin in drie sets (7-5, 5-7, 7-5) waardoor haar land in de finale van de Fed Cup een beslissende 3-0-voorsprong nam.