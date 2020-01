Fred Hemmes jr. nieuwe coach Kim Clijsters

Schoofs: In China en India meer last van smog dan van rook in Australië

14 januari Bibiane Schoofs stond vandaag ruim 2,5 uur op de baan in de kwalificaties voor de Australian Open. De Nederlandse tennisster had echter weinig last van slechte luchtkwaliteit door de bosbranden in Australië, in tegenstelling tot enkele andere collega's.