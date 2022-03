Fysieke en mentale pijn dwingen Oekraïense tennisster Svitolina tot pauze: ‘Maar ik kom terug’

,,Het zijn een paar extreem moeilijke maanden voor me geweest, niet alleen mentaal maar ook fysiek. Ik sukkel al heel lang met mijn rug. Door de pijn kon ik me niet op mijn best voorbereiden op de afgelopen toernooien. Ondertussen moest ik met ondraaglijke pijn in mijn hart toezien wat er in mijn thuisland Oekraïne gebeurt en met hoeveel kracht en moed ons Oekraïense volk ons land verdedigt. Dit gaf me een enorme stimulans om door te gaan en op de tennisbaan te blijven strijden. Nu kan mijn lichaam het niet meer aan en moet ik rusten", schrijft Svitolina in haar post op Instagram en Twitter.



,,Daarom moet ik met spijt aankondigen dat ik de Fed Cup en enkele van mijn favoriete toernooien in Europa zal missen. Maar ik weet het zeker, dat ik jullie snel weer zal zien. Bedankt allemaal voor jullie steun in deze zware en uitdagende periode", schrijft Svitolina aan haar 865.000 volgers op Instagram. Het is niet duidelijk of Svitolina dit jaar ook Roland Garros en Wimbledon zal overslaan.