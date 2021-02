Garbiñe Muguruza verspeelt op weg naar finale slechts tien games in vier duels

Video Middelkoop: ‘Als deze toernooien worden gecanceld, ben ik de lul’

4 februari Precies drie dagen heeft Matwé Middelkoop zich in 2021 vrijelijk kunnen bewegen, de rest van de tijd zat hij in quarantaine. De dubbelspecialist (37) hoopt in Melbourne morgen eindelijk zijn eerste partij van het jaar te spelen. ,,Maar we kunnen ook elk moment het land uit worden gezet.”