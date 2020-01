Gauff (15) met Serena Williams (38) in toernooi om Fed Cup

Barty laat Australië dromen van titel in Melbourne

7:53 Heel wat kanshebbers bij de vrouwen op de Australian Open zijn al naar huis, maar Ashleigh Barty zit nog altijd in het toernooi. De nummer 1 van de wereld bereikte vandaag de halve finales met een zege op de Tsjechische Petra Kvitova, de verliezend finaliste van vorig jaar. Barty won in de Rod Laver Arena met 7-6 (2) 6-2 en is de eerste Australische bij de laatste vier op het grandslamtoernooi in eigen land sinds Wendy Turnbull in 1984.