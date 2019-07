Gauff (15) wint na zinderende kraker en treft nu Halep

Gauff, de jongste qualifier ooit op Wimbledon, moest de eerste set aan Hercog, de nummer zestig van de wereld, laten. De piepjonge Amerikaanse had het lastig tegen de Sloveense en leek in de tweede set uitgeschakeld te worden. Ze stond in die tweede set met 5-2 achter en overleefde zelfs twee matchpoints. Ze knokte zich echter op wonderbaarlijke wijze terug in de wedstrijd. Ze pakte de set uiteindelijk na een lange tiebreak.



In een zinderende derde set ging het lange tijd gelijk op, maar de Amerikaanse sloeg bij een 6-5 stand meteen toe bij haar eerste matchpoint. En dus gaat het Wimbledon-sprookje van Gauff wederom verder na alweer haar zesde overwinning op rij in Londen.



Het publiek in Londen is inmiddels als een blok gevallen voor de Amerikaanse puber, die geen ontzag toont voor haar tegenstanders. ,,Ik geef nooit op, wat de score ook is”, zei ze kort na afloop van de partij op de BBC. ,,Ik kan het amper geloven wat hier gebeurt.”



Ze treft in de vierde ronde Simona Halep, een op papier een veel betere speelster. De Roemeense nummer zeven van de plaatsingslijst won in de derde ronde overtuigend van de Wit-Russin Viktoria Azarenka (6-3 6-1).