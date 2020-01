Gauff zorgt voor nieuwe sensatie: 15-jarig talent verslaat titelverdedigster Osaka

Gauff was in de eerste ronde van de Australian Open al te sterk voor Venus Williams en versloeg een ronde later Sorona Cirstea. De Amerikaanse wist vorig jaar al de vierde ronde van Wimbledon te bereiken en de derde ronde van de US Open.



In de vierde ronde van de Australian Open staat ze tegenover de winnaar van de partij tussen Shuai Zhang en Sofia Kenin.