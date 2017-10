Gavrilova en Pavlioetsjenkova naar finale Hongkong

De als zevende geplaatste Gavrilova was veel te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 6-0 7-5. Brady had in de eerste set helemaal niets in te brengen tegen de 23-jarige Gavrilova, die dit jaar al het toernooi van New Haven won. In de tweede set kon ze de Australische tot 5-5 partij bieden en moest toen een beslissende break toestaan.