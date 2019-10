Geblesseerde Andreescu geeft op bij WTA Finals

Svitolina verslaat Halep en plaatst zich voor halve finale WTA Finals

14:08 Tennisster Elina Svitolina heeft ook haar tweede partij gewonnen bij de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De Oekraïense titelverdedigster versloeg de Roemeense Simona Halep in twee sets: 7-5 6-3. Door de zege is Svitolina als eerste zeker van een plaats in de halve finales.