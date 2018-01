Geblesseerde Nadal geeft op tegen Cilic

Nadal raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd en kon het in de vijfde set niet meer belopen. Vorig jaar reikte de nummer 1 van de wereld nog tot de finale waarin hij verloor van aartsrivaal Roger Federer.



Voor de 29-jarige Cilic, de nummer zes van de wereld, is het de tweede keer dat hij bij de laatste vier van de Australian Open zit. In 2010 was hij ook zo ver gekomen. De Kroaat heeft één keer een grandslamtoernooi gewonnen; dat was in 2014 de US Open. Hij treft in de halve finales in Melbourne de Britse verrassing Kyle Edmund.



De eerste drie sets leek Nadal nergens last van te hebben. Hij begon met winst in de eerste set: 6-3. In de tweede set wist Nadal al vrij snel de opslag van Cilic te breken, maar de Kroaat knokte zich terug, brak op zijn beurt twee keer de servicegame van de Spanjaard en won de set met 6-3. Het derde bedrijf won Nadal in een tiebreak, maar Cilic was zeker niet de mindere. Hij dwong de Spanjaard met messcherpe slagen tot het uiterste.



In de vierde set openbaarde zich ineens het fysieke ongemak van Nadal, die voorafgaande aan de Australian Open ook al met een knieblessure sukkelde. Hij keerde na de behandeling aan zijn heup terug op de baan, maar het was tegen beter weten in.