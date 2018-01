Geëmotioneerde Federer: Het sprookje gaat door

,,Het sprookje gaat maar door", vertelt Federer. ,,Na het geweldige laatste jaar, nu dit. Het is ongelooflijk. Ik ben zo blij."



Toen Federer zich richtte tot zijn fans, begonnen de tranen pas echt te stromen bij de publiekslieveling. ,,Jullie maken me nerveus. Jullie zorgen ervoor dat ik ga trainen. Zonder jullie zou alles anders zijn. Ik houd van jullie, bedankt'', zei Federer waarna hij overmand door emoties geen woord meer kon uitbrengen. Een staande ovatie viel de winnaar ten deel, de zoveelste voor hem in de afgelopen twee weken op Melbourne Park.



Met zijn zesde Australian Open-titel evenaarde Federer het record van Novak Djokovic en Roy Emerson. Op de ranglijst van alle Grand Slam-titels is de Zwitser ongeëvenaard met twintig titels.



Federer, die in een boeiende finale de Kroaat Marin Cilic in vijf sets versloeg, begon zijn toespraakje met een bekentenis. ,,Ik ben blij dat de finale voorbij is, ongeacht het resultaat eigenlijk. Natuurlijk ben ik heel gelukkig dat ik heb gewonnen, het is voor mij zelfs ongelooflijk, maar het is een lange dag geweest. Het is veel makkelijker als je in de middag speelt. Je slaapt, je gaat naar buiten, je speelt je partij en dat is het dan. Maar als je tot de avond moet wachten, loop je de hele dag aan die finale te denken. Dat is best wel zwaar.''



Federer sprak troostende woorden richting Cilic, die hij vorig jaar op Wimbledon eveneens in de finale versloeg. ,,Als je blijft doen, wat je aan het doen bent, zul je nog meer gaan bereiken.''



Cilic op zijn beurt baalde een beetje van zijn twee gemiste breakkansen in de eerste game van de vijfde set. ,,Dit hadden de mooiste twee weken uit mijn leven kunnen worden. Helaas mocht het in de finale weer niet zo zijn, voor de tweede keer in een half jaar. Ik hoop op een betere uitkomst in 2018. Roger wens ik eveneens het allerbeste. Wat hij samen met zijn team jaar na jaar presteert, is verbluffend.''