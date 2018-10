Geen eindeloze vijfsetters meer op Wimbledon met invoering tiebreak

Sluiter: Ik moet even snel een kostuum kopen

18 oktober In de taxi op weg naar het vliegveld kwam het telefoontje. Kiki Bertens hoorde van de WTA dat ze toch mag meedoen aan de Finals in Singapore, vanwege de afmelding van de geblesseerde Simona Halep. Coach Raemon Sluiter: ,,Gisteren viel het in duigen, nu gaan we ons klaarmaken voor het gala. Het is even heftig schakelen, maar hartstikke mooi natuurlijk.”