Geen overwerk voor Davis Cup-team na dubbelzege tegen Slowakije

Koolhof en Middelkoop vormden tot de zomer van 2017 2,5 jaar lang een vast duo. De automatismen zitten er nog wel in, zo bleek in Groningen. Door twee keer door de Slowaakse opslag heen te breken was de eerste set snel bekeken. Molcan en Klein waren daarna het geloof in een stunt verloren.

In Groningen bleek andermaal de charme van uit- en thuiswedstrijden. Op zaterdag waren er meer dan 3500 bezoekers, zij hielpen Griekspoor en Van Rijthoven duidelijk door moeilijke momenten heen. Maar de eindfases van de Davis Cup worden in de huidige opzet op een aantal centrale plaatsen gespeeld. In september speelt Nederland in een poulefase tegen drie andere landen. De locatie is nog niet bekend. Inzet is dan een plek in de finaleweek, die in november in Málaga wordt gehouden. Vorig jaar was Nederland daar ook van de partij. In de kwartfinale werd van Australië verloren.