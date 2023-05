Geen Parijs doet Rafael Nadal pijn, maar zegt vooral dat het einde nadert

Met video Tallon Griekspoor opnieuw meteen uitgescha­keld op graveltoer­nooi

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van het ATP 250-toernooi van Banja Luka meteen uitgeschakeld. De Australiër Alexei Popyrin won in twee tiebreaksets verdiend van de Nederlander. Het begin van het gravelseizoen is voor Griekspoor teleurstellend begonnen.