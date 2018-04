Geen wijziging in ranglijst voor Bertens en Haase

Nederland naar Canada voor Davis Cup play-offs

10 april De Nederlandse tennissers strijden met Canada om een plek in de wereldgroep van de Daviscup in 2019. Captain Paul Haarhuis en zijn mannen moeten in september naar Canada toe voor de strijd in de play-offs om promotie/degradatie. Oranje verloor in februari in de eerste ronde van titelhouder Frankrijk (1-3) en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs.