Gefrustreerde Griekspoor direct onderuit in Montpellier

record Wilskracht en vastbera­den­heid maken van Rafael Nadal de beste aller tijden

Met het winnen van zijn 21ste grandslamtitel mag Rafael Nadal zich nu cijfermatig de beste tennisser aller tijden noemen. In zijn spectaculaire en meeslepende slijtageslag tegen Daniil Medvedev in de finale van de Australian Open (2-6 6-7 6-4 6-4 7-5) liet de 35-jarige Spanjaard zien waarom hij ongeëvenaard is.

31 januari