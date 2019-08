Gefrustreerde Tsitsipas laat zich verrassen door Hurkacz

De als vierde geplaatste Griek bereikte vorig jaar in Montreal de finale, die hij verloor van Rafael Nadal. Hurkacz, de nummer 48 van de wereldranglijst, maakte het Tsitsipas toch erg lastig.



Tot frustratie van de 20-jarige Griek, die het niet eens was met een beslissing van de lijnrechter. Op 4-3 achter in de derde set en een breakpoint tegen sloeg Hurkacz de bal volgens Tsitsipas uit, maar de lijnrechter gaf aan dat de bal de lijn raakte. Hij kon die beslissing echter niet aanvechten omdat er geen Hawkeye is in Montreal. ,,Wat een grap, dit is een masterstoernooi”, schreeuwde de Griek naar de scheidsrechter. De Pool serveerde de wedstrijd vervolgens uit op 'love'.