Gejoel van vijftienduizend fans kan geween van Novak Djokovic niet overstemmen: ‘Mijn mooiste zege ooit’

Rolstoel­ten­nis­sers Diede de Groot en Sam Schröder winnen Australian Open

De Nederlandse rolstoeltennissers Diede de Groot en Sam Schröder hebben beiden hun titel op de Australian Open geprolongeerd. De 26-jarige Groot, de nummer 1 van de wereld, versloeg in de finale in de Margaret Court Arena de Japanse Yui Kamiji in drie sets: 0-6 6-2 6-2. Schröder klopte bij de quads zijn landgenoot en dubbelpartner Niels Vink: 6-2 7-5.

28 januari