Gemis van recordwinnaar is voelbaar in Parijs: ‘Nadal en Roland Garros, dat is echt iets speciaals’

Deze drie Nederlan­ders maken na de eerste kwalifica­tie­ron­de nog kans op Roland Garros

Het belangrijkste tennistoernooi op gravel staat voor de deur. Roland Garros, de Franse Open, start officieel op zondag 28 mei. En voor het eerst in bijna 20 jaar is dat zonder gravelkoning Rafael Nadal. Maar voordat het hoofdtoernooi begint zijn er nog drie Nederlanders die een poging gaan wagen voor deelname daaraan via het kwalificatietoernooi. Drie anderen stranden al eerder in de kwalificaties. Dit zijn ze op een rijtje!