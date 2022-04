Gijs Brouwer dendert door in Houston en haalt overtuigend derde ronde

Gijs Brouwer heeft zijn tweede wedstrijd op de ATP Tour verrassend makkelijk gewonnen. De Nederlandse tennisser versloeg in Houston de Amerikaan J.J. Wolf in twee sets en gunde zijn tegenstander twee games: 6-1 6-1.

In zijn eerste partij ooit op de ATP Tour had de 26-jarige Brouwer, die geboren is in de Texaanse stad, de veel hoger aangeslagen Spanjaard Feliciano López verslagen.

Brouwer is afkomstig uit de kwalificaties. Hij is de nummer 361 van de wereld en daarmee de laagst geklasseerde speler op de wereldranglijst die nog in het toernooi van Houston zit. Hij treft in de derde ronde de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 18 van de wereld.

Brouwer is normaal gesproken vooral actief in de challengers en futuretoernooien, de laagste categorie van het internationale tennis. In de zomer van 2020 werd hij Nederlands kampioen.