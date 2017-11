Goffin verslaat Tsonga en trekt stand in Davis Cup gelijk

Tsonga kreeg in de gelijkopgaande eerste set meerdere kansen om de servicegame van Goffin te winnen maar liet deze onbenut. Op 6-5 kreeg de Fransman zelfs een setpunt. Het uiterst effectieve spel van de Belg zorgde uiteindelijk toch voor de setwinst. De eerste kans in de tiebreak was direct raak.



De in bloedvorm verkerende Goffin ging gedurende de wedstrijd steeds beter tennissen en had aan break in de zesde game voldoende om ook de tweede set te winnen. In de derde set was de overmacht van Goffin nog groter en Tsonga was mentaal geknakt.



De Fransman Lucas Pouille en de Belg Steve Darcis gaan later op zondag uitmaken wie de Daviscup van 2017 op zijn naam schrijft. België won de Davis Cup nog nooit, de Franse tennissers jagen op hun tiende titel. De laatste dateert van 2001.