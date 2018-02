Goffin zonder veel moeite naar kwartfinale in Rotterdam

ABN AMRO TENNISTOERNOOI Haase en Middelkoop ten koste van Nederlands duo naar tweede ronde

13 februari Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben hun succesvolle reeks in het dubbelspel in Rotterdam voortgezet. Na hun overwinning bij het toernooi in Sofia wonnen ze ook hun wedstrijd in de eerste ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament. In een Nederlands onderonsje wonnen ze met 6-2 6-4 van Jasper Smit en Jesse Timmermans.