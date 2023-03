Gouverneur van Florida spoort president Joe Biden aan: ‘Laat Novak Djokovic spelen’

Daniil Medvedev wint derde toernooi op rij na zege op landgenoot Roeblev

Daniil Medvedev heeft ook het tennistoernooi van Dubai gewonnen. De Rus gunde zijn landgenoot Andrej Roeblev slechts vier games in de finale: 6-2 6-2. Medvedev was de afgelopen weken ook de beste in Rotterdam en Doha. Hij is nu veertien partijen op rij zonder nederlaag.