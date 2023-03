Grand Slam-kampioene Bianca Andreescu maakt debuut op Libéma Open

Gijs Brouwer zet opmars voort en bereikt hoofdtoer­nooi in Marseille

Gijs Brouwer heeft op het ATP-toernooi van Marseille het hoofdtoernooi bereikt. De 26-jarige Brouwer was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-1, 6-4 te sterk voor de Italiaan Raul Brancaccio, die als eerste geplaatst was in de kwalificaties.