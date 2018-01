Grand Slam nummer 20 voor fabuleuze Federer

Door Rik Spekenbrink In een zinderende finale versloeg Federer zijn rivaal Rafael Nadal. Een jaar later, terug in Melbourne, voltooide Federer zijn tweede tiental aan majors. In de finale van de Australian Open versloeg hij vandaag Marin Cilic: 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 en 6-1. De zesde titel in Melbourne voor de Zwitser, die daarmee Novak Djokovic evenaart. En dus twintig grand slams in totaal voor de man van 36. Hij vergroot de marge met zijn grote rivaal Rafael Nadal weer naar 4. De Spanjaard moest in de kwartfinale opgeven en hield nét voldoende punten over om nog wel de wereldranglijst aan te blijven voeren.

Federer speelde bij zijn negentiende deelname in Melbourne af en toe op de cruise control. Hij verloor op weg naar de finale geen set zag alle concurrenten van naam sneuvelen: Nadal, Djokovic, Dimitrov, Zverev, Goffin, Del Potro.



Aan Cilic had hij een zwaardere kluif. De eerste set was nog in 25 minuten gepiept, daarna kwam de Kroaat beter in zijn spel. Federer speelde een matige tiebreak en moest de tweede set aan Cilic laten.



Het was een reprise van de Wimbledon-finale van afgelopen jaar. Toen kon Cilic door blaren op zijn voet niet optimaal bewegen en viel de partij tegen. In de 9 onderlinge ontmoetingen had Cilic één keer gewonnen, maar dat was wel de halve finale van de US Open in 2014, het toernooi dat hij uiteindelijk zou winnen.