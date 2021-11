Griekspoor breekt record na record: ‘Ik sta zo goed te spelen, waarom geen top 30?’

Roger Federer herstelt traag van knieopera­tie: ‘Australian Open is niet realis­tisch’

De kans is klein dat tennisser Roger Federer in januari meedoet aan de Australian Open. Het herstel van de 40-jarige Zwitser van een knieoperatie verloopt volgens zijn coach Ivan Ljubicic traag. ,,De Australian Open is op dit moment niet realistisch, de kans is heel klein dat hij daar gaat spelen”, zei Ljubicic tegen Sky Sports.

