Griekspoor dendert door: 25ste zege op rij, 5de finale op rij

Domper voor Tsitsipas in aanloop naar ATP Finals

Stefanos Tsitsipas heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs de strijd moeten staken. De nummer 3 van de wereld ondervond te veel last van zijn rechterarm. De 23-jarige Griek stond op het moment van opgave 4-2 achter in zijn partij tegen de Australiër Alexei Popyrin.

3 november