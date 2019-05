Griekspoor in Parijs tegen Ecuadoraan

Schuurs verliest dubbelfina­le Rome

17:28 Demi Schuurs is er met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld niet in geslaagd het graveltoernooi van Rome te winnen. In de finale moest het Nederlands-Duitse koppel in de supertiebreak buigen voor de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty: 4-6 6-0 10-3.