Griekspoor kan Boeblik niet verrassen in Davis Cup, Haase wint wel

Griekspoor had op het setpunt een uitgelezen kans een derde set af te dwingen, maar in plaats van een goede passing te slaan, bood hij Boeblik de mogelijkheid het punt met een volley naar zich toe te trekken. Het draaide net als in de eerste set uit op een tiebreak en daarin was de sterk serverende Boeblik, de mondiale nummer 51, duidelijk sterker. Beide spelers leverden twee servicegames in.

Haase

Robin Haase bracht Nederland eerder vandaag nog aan de leiding. De kopman van Oranje versloeg in Nur-Sultan Michail Koekoesjkin met 6-4, 6-7 (2), 6-3. Haase maakte het na bijna tweeënhalf uur af op zijn tweede wedstrijdpunt. Dat deed de 32-jarige Hagenaar na het slaan van een onderhandse service, iets wat tennissers zeker op matchpoint zelden doen. De Nederlandse nummer 169 van de wereld liet Koekoesjkin verbouwereerd achter. ,,Michail is een goede speler, maar vooral in de Davis Cup is hij bijzonder sterk”, zei Haase. ,,Dit is dan ook een goede overwinning voor me. Zeker omdat ik nog nooit van hem had gewonnen.”

Tiebreak

Haase kwam in de eerste set met 4-2 achter, maar won vervolgens dankzij vier games op rij toch de set. In de tweede set keek hij snel tegen een 3-0-achterstand aan, maar hij wist het toch tot een tiebreak te schoppen. Daarin was de Nederlander kansloos. Na een break op 4-3 in de beslissende set serveerde Haase het duel met de nodige moeite uit.



Haase had twee keer eerder tegen Koekoesjkin gespeeld. Vorig jaar versloeg de nummer 91 van de wereld hem in Ahoy op het ABN AMRO-toernooi.



De inzet van de confrontatie met Kazachstan is een plek in de Davis Cup Finals, in november van dit jaar in Madrid. Vorig jaar kwam Nederland tijdens de eerste editie niet door de poule heen.



De beslissing valt zaterdag, als er een dubbelpartij en twee enkelspelen op het programma staan. Het land dat drie partijen wint, gaat naar Madrid.