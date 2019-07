Griekspoor komt net tekort in finale Tampere

Basilasjvi­li houdt Zverev uit de finale in Hamburg

27 juli Alexander Zverev is er voor eigen publiek in Hamburg net niet in geslaagd de finale te bereiken. De Duitse tennisser verloor in de halve eindstrijd in de tiebreak van de derde set van titelhouder Nikoloz Basilasjvili uit Georgië: 6-4 4-6 7-6 (5).