Griekspoor meldt zich af in Rosmalen vanwege blessure

Bertens dinsdag in derde partij op center court in Rosmalen

8:52 Kiki Bertens komt dinsdag bij het WTA-toernooi van Rosmalen in de derde partij op center court in actie. De als derde geplaatste Nederlandse tennisster speelt op het Autotron tegen Natalia Vichljantseva. De Russische stond vorig jaar nog in de finale. De partij tussen Bertens en Vichljantseva begint niet voor 14.30 uur.