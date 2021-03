Griekspoor moet in hoofdtoernooi Acapulco opnieuw zien af te rekenen met man die hij versloeg

Video Roeblev stuurt Murray al na twee sets naar huis

3 maart De Rus Andrej Roeblev heeft zonder al te grote problemen de laatste acht bereikt van het tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg oudgediende Andy Murray in twee sets: 7-5 6-2. De partij in Ahoy duurde 1 uur en 34 minuten.