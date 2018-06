Griekspoor naar Challenger-finale in Frankrijk

Murray stuit meteen op Wawrinka in Eastbourne

17:53 Met Andy Murray en Stan Wawrinka staan komende week in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Eastbourne twee grandslamkampioenen tegenover elkaar die beiden met een wildcard zijn toegelaten. Zowel Murray als Wawrinka is op de weg terug na lang blessureleed. De 31-jarige Schot maakte deze week op Queen's zijn rentree na bijna een jaar blessureleed, maar werd in de eerste ronde direct uitgeschakeld door de Australiër Nick Kyrgios.