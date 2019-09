Griekspoor plaatst zich voor challengerfinale in Banja Luka

Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de finale van het challengertoernooi in Banja Luka. De nummer 187 van de wereld was in de halve finales van het graveltoernooi in Bosnië en Herzegovina de Serviër Pedja Krstin met 6-4 4-6 7-5 de baas.