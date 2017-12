Griekspoor slaat NK tennis over door voetblessure

De plaats van Griekspoor wordt ingenomen door Justin Eleveld of Gijs Brouwer. Die twee spelers werden in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld.



Robin Haase, de beste Nederlandse tennisser, kwam gisteren al in actie in de kwartfinale. De Hagenaar won in Topsportcentrum Rotterdam van Scott Griekspoor en staat in de halve eindstrijd tegenover Boy Westerhof.