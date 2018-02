Griekspoor stunt tegen Wawrinka en wacht Nederlands onderonsje

De 21-jarige Griekspoor was sprakeloos na zijn zege. ,,Ongelooflijk. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik was in de eerste game een beetje gespannen en werd gelijk gebroken. Maar daarna serveerde ik goed. Halverwege de eerste set kreeg ik in de gaten dat Wawrinka niet in zijn beste doen was. Mijn ervaring van vorig jaar in Ahoy heeft wel geholpen. Ik ga hier even goed van genieten'', zei hij tegen ZiggoSport.



Griekspoor mocht middels een wildcard deelnemen aan het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam en stuitte in de eerste ronde meteen tegen een van de favorieten, Stanislas Wawrinka. De Zwitser, dertiende op de mondiale ranglijst, is op de weg terug na een operatie aan zijn knie. Hij maakte in januari na een maandenlange afwezigheid zijn rentree bij de Australian Open, maar kwam in Melbourne niet verder dan de tweede ronde. Vorige week deed hij mee bij het toernooi in Sofia, waar hij de halve finales haalde.