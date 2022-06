Griekspoor voor het eerst in tweede ronde Wimbledon: fraai duel met Spaans goudhaantje Alcaraz wacht

Serena Williams (40) twijfelt over tennistoe­komst na rentree in Eastbourne: ‘Dat weet ik nu echt nog niet’

Serena Williams heeft haar rentree op de WTA Tour opgeluisterd met een overwinning. De 40-jarige Amerikaanse speelde op het gras in de Engelse stad Eastbourne haar eerste partij in een jaar. Met de Tunesische Ons Jabeur won ze in de eerste ronde van het dubbelspel via een matchtiebreak van Marie Bouzkova uit Tsjechië en de Spaanse Sara Sorribes Tormo: 2-6, 6-3, 13-11.

