Griekspoor weer in actie op Wimbledon, Brouwer en Van de Zandschulp spelen donderdag pas in eerste ronde

Griekspoor kwam rond 20.15 uur terug de baan op voor het restant van zijn partij in de eerste ronde van Wimbledon. Omdat het ook vandaag verre van droog is in Londen, liepen alle partijen weer vertraging op. De winnaar van het grastoernooi van Rosmalen moest lang geduld bewaren, maar kan vanavond dus toch nog zijn partij afmaken als het droog blijft. Binnen een kwartier stond Griekspoor al met 2-0 achter in sets, waarmee voor hem een zwaar karwei wacht om nog door te gaan naar de tweede ronde.

Van de Zandschulp en Brouwer donderdag in actie

Botic van de Zandschulp komt ook woensdag niet in actie op Wimbledon. Zijn eersterondepartij tegen de Chinees Zhang Zhizhen stond voor dinsdag gepland, maar door de regen werd die uitgesteld. Omdat het woensdag opnieuw een paar uur heeft geregend, kon ook op de derde dag niet het volledige programma worden afgewerkt. Daardoor besloot de organisatie de wedstrijd van Van de Zandschulp woensdagavond laat uit het schema voor die dag te halen.

Gijs Brouwer komt ook pas op donderdag in actie in de eerste ronde. De Nederlandse qualifier neemt het vanavond laat op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Ook deze partij zou oorspronkelijk dinsdag worden gespeeld, maar werd ook verplaatst vanwege de regen. Het bleek ook voor deze partij niet haalbaar om op woensdagavond nog te beginnen.

Op woensdag werden talloze wedstrijden afgewerkt die eigenlijk op maandag gepland stonden. De regen zorgde dinsdag op Wimbledon voor veel oponthoud.

Wimbledon: ‘Afhankelijk van veel factoren’

Wimbledon kan weinig met de scheve verhoudingen in het speelschema. Waar titelhouder Novak Djokovic al twee keer in actie is gekomen, heeft Botic van de Zandschulp nog geen bal geslagen in Londen.

“Het schema is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld televisiezenders en de rust voor de spelers. Maar het is niet zo dat alle wedstrijden uit de eerste ronde eerst moeten zijn afgerond, voordat partijen uit de tweede ronde kunnen aanvangen”, laat de toernooiorganisatie in een korte reactie weten.

Omdat het dinsdag en woensdag veel heeft geregend is het speelschema flink verstoord. Omdat de wereldtoppers op de overdekte banen spelen, klinkt er vanuit spelers en tennisfans kritiek op de voordelen die de toppers onbewust genieten. Op Wimbledon zijn alleen Centre Court en Court 1 voorzien van een dak.

Bekijk hier het verloop van Griekspoor zijn partij tegen Fucsovics: