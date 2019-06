Grigor Dimitrov zegt af voor Rosmalen

Vier Grand Slams op rij Zeer bijzondere reeks gloort voor Djokovic

11:56 Novak Djokovic won de afgelopen drie Grand Slam-toernooien: Wimbledon, de US Open en de Australian Open. Vanmiddag treedt hij in de kwartfinales van Roland Garros aan tegen Alexander Zverev. Als Djokovic het toernooi in Parijs op zijn naam schrijft, dan wint de 32-jarige Serviër vier Grand Slams op een rij. Een zeer bijzondere prestatie. Bovendien maakt Djokovic nog steeds aanspraak op vier Grand Slams in één kalenderjaar.