Groot talent Andreescu (18) pakt in Indian Wells eerste WTA-titel

Thiem voor het eerst naar finale Indian Wells

16 maart Dominic Thiem heeft zich voor het eerst geplaatst voor de finale van Indian Wells. De als zevende geplaatste Oostenrijker versloeg in de halve eindstrijd Milos Raonic met 7-6 (3) 6-7 (3) 6-4. In de finale is Roger Federer de tegenstander van Thiem. Federer hoefde in de halve finales niet in actie te komen omdat Rafael Nadal zich terugtrok met een knieblessure.