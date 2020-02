Haarhuis wijst Bertens en Rus aan voor enkelspelen Fed Cup

Bertens had ‘injectie’ liever voor zichzelf gehouden

14:29 Kiki Bertens had liever niet gehad dat er dinsdag was gesproken over de injectie die zij na de Australian Open in haar voet liet zetten. ,,Medische dingen heb ik liever niet in de media. Artsen of fysiotherapeuten zouden hiervan kunnen denken: een spuit in haar achillespees, wat heeft zij dan gedaan?”