Haase begint weg naar hoofdtoernooi Roland Garros tegen Portugees

Medvedev verzekert zich als vierde van ATP Finals

14 september Daniil Medvedev is als vierde tennisser zeker van deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Londen van 15 tot en met 22 november. De Rus strandde afgelopen week in de halve finales van de US Open tegen de latere winnaar Dominic Thiem uit Oostenrijk.