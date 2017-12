Haase bevestigt deelname NK tennis

De Haagse nummer 42 van de wereld is tweevoudig winnaar. Vorig jaar liet hij zich in de finale verrassen door Botic van de Zandschulp, die dit jaar zijn titel komt verdedigen.



Naast Haase en Van de Zandschulp zijn Tallon en Scott Griekspoor en Jasper Smit verzekerd van een plek in het hoofdschema.



Het vrouwentoernooi kan zich niet verheugen op een sterke bezetting. De Nederlandse toppers Kiki Bertens, Richel Hogenkamp, Arantxa Rus en Lesley Kerkhove ontbreken op de startlijst, evenals regerend kampioene Bibiane Schoofs. Chayenne van Ewijk, de nummer 671 van de wereld, is om die reden de hoogste geplaatste speelster in het hoofdschema.