Haase buigt voor Busta in Cincinnatti

Haase haalde niet zijn hoge niveau van een dag eerder tegen de Duitse nummer vier van de wereld. Hij verloor de eerste set in 39 minuten met 6-4 en moest in het tweede bedrijf al direct zijn eerste servicebeurt inleveren. Haase kwam niet meer over die teleurstelling heen en verloor kansloos van de als dertien geplaatste Spanjaard.

Haase verloor ook de twee voorgaande duels met Carreño Busta, in 2013 in Barcelona en in 2015 in Gstaad. Vorige week in Toronto bereikte hij nog de kwartfinales. De wedstrijd tussen Haase en Carreño Busta werd vijf uur uitgesteld omdat het bleef regenen in Cincinnati.