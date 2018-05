Haase delft in Madrid onderspit tegen Goffin

Wta madrid Bertens overtui­gend naar achtste finales in Madrid

7 mei Met veel overtuiging is Kiki Bertens doorgedrongen tot de achtste finales van het toernooi van Madrid. De beste tennisster van Nederland was in de tweede ronde te sterk voor Anastasia Sevastova, de nummer zeventien van de wereldranglijst uit Letland: 6-1 6-4.