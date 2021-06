Haase en Griekspoor overleven eerste kwalificatieronde Wimbledon

Haase won met 4-6 en 4-6 van de Argentijnse nummer 204 van de wereld, die vooral op gravel goed uit de voeten kan. Voor Haase is het zijn eerste overwinning in meer dan twee maanden tijd. In de volgende ronde treft hij Kamil Majchrzak, de als hoogste geplaatste kwalificatiespeler. Mocht Haase die partij winnen, treft hij in de strijd om een ticket voor het hoofdtoernooi Tomas Barrios of Enzo Couacaud.



Haase deed in zijn carrière elf keer mee aan het beroemdste tennistoernooi en bereikte in 2011 de derde ronde. Griekspoor, die met 7-6 (8), 6-7 (6) en 7-5 de partij naar zich toe trok en in de volgende ronde de Japanner Shintaro Mochizuku treft, bereikte nog nooit het hoofdtoernooi.