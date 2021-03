Haase en Middelkoop al vroeg uitgeschakeld in Ahoy

Haase en Middelkoop hadden een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. Het duo kon in de eerste set geen vuist maken tegen de Kroaten. In de tweede set was het spannender, maar maakten Mektic en Pavic in de tiebreak het verschil.



Haase was maandagavond na een lange partij uitgeschakeld in het enkelspel door de Britse tennisser Andy Murray.