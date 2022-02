Haase en Middelkoop bereiken finale dubbelspel in Rotterdam

Video Gefrus­treer­de Griekspoor direct onderuit in Montpel­lier

Tallon Griekspoor heeft bij zijn eerste optreden bij het internationale toernooi van de Franse stad Montpellier verloren. Alexander Boeblik was in twee sets te sterk voor de Nederlander. De speler uit Kazachstan had daar wel twee keer een tiebreak voor nodig, 7-6 (4) 7-6 (5).

