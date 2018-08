Haase en Middelkoop door in New York

Ook Wozniacki strandt vroegtij­dig in New York

31 augustus Na de als eerste geplaatste Simona Halep is ook de nummer twee van de plaatsingslijst bij de US Open, Caroline Wozniacki, in een vroeg stadium uitgeschakeld. De Deense tennisster verloor in de tweede ronde van Lesia Tsoerenko. De Oekraïense was duidelijk de betere: 6-4 6-2.