Haase en Rojer zetten Nederland op zwaarbevochten voorsprong

Tomic verbannen na ruzie met Hewitt

13:56 De Australische tennisbond neemt het op voor captain Lleyton Hewitt in diens ruzie met tennisser Bernard Tomic. De bond heeft bevestigd dat Tomic is verbannen uit het Daviscupteam. ,,We hebben hem meer dan tien jaar gesteund, maar nu trekken we een grens. Zijn gedrag komt niet overeen met onze normen en waarden'', aldus directeur Craig Tiley van Tennis Australia.